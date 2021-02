Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 60-Jährige bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. An einer Engstelle auf der Berliner Straße musste ein 32-jähriger Wittener mit seinem Ford Transit wenige Meter zurücksetzen, um dem Gegenverkehr Platz zu schaffen. Beim Rückwärtsfahren sah er die hinter ihm stehende Rollerfahrerin nicht und stieß gegen das Zweirad. Dabei kam die Fahrerin auf ihrem Kleinkraftrad zu fall und verletzte sich leicht am Bein. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell