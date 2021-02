Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Herdecke (ots)

Eine 23-jährige Dortmunderin fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Wittener Landstraße in Richtung Witten. An der Einmündung Loerfeldstraße musste sie in Höhe der Ampel bei Rotlicht stehen bleiben. Dies bemerkte eine dahinter fahrende 55-jährige Herdeckerin zu spät und fuhr auf den Mini der 23-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 23-Jährige leicht, die 55-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

