Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Ernst-Adolf-Straße auf. Die Täter gelangten in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Die Unbekannten verließen das Haus über den Keller und flüchteten in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell