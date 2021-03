Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Drängler gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann in einem Polo hat am Montagabend (15.03.2021) im Heslacher Tunnel eine 29 Jahre alte Smartfahrerin offenbar bedrängt und ist nach mehreren riskanten Fahrmanövern von Polizeibeamten gestoppt worden. Der 29-Jährigen, die gegen 19.25 Uhr im Heslacher Tunnel in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war, fiel der hinter ihr fahrende blaue Polo zunächst wegen seines dichten Auffahrens und des mehrfachen Aufblendens auf. Der Polofahrer wechselte darauf die Fahrspur, indem er über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn fuhr und mit einem riskanten Überholversuch scheiterte. Er fuhr dann weiter der 29-Jährigen hinterher, welche die Polizei alarmierte. Eine Polizeistreife traf den 25-Jährigen im Bereich des Kappelbergtunnels an und bedeutete ihm anzuhalten, was der Polofahrer zuerst noch ignorierte. Erst kurz vor Winnenden hielt der 25-Jährige an und ließ sich kontrollieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

