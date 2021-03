Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Räuber vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (15.03.2021) einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der in der Mönchhaldenstraße versucht haben soll, einer 78-Jährigen Dame die Handtasche zu rauben. Die Seniorin ging gegen 12.50 Uhr die Mönchhaldenstraße entlang, als der Tatverdächtige sich von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Der rabiate Dieb flüchtete mit der Handtasche in Richtung Gäubahnstraße. Durch einen Zeugenhinweis nahmen Polizeibeamte den 18-Jährigen im Keller eines Wohnhauses vorläufig fest und fanden die Tasche in einer nahegelegenen Tiefgarage. Der Heranwachsende wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

