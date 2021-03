Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büroräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagfrüh (13.03.2021) und Sonntagabend (14.03.2021) in einen Bürocontainer an der Einödstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 02.00 Uhr und 22.00 Uhr ein Fenster ein und durchsuchten Spinde der Mitarbeiter. Bislang ist nicht bekannt, ob sie etwas erbeuteten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell