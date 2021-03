Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Auto eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Samstag (13.03.2021) oder Sonntag (14.03.2021) ein in der Gerlinger Straße geparktes Auto aufgebrochen. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen VW gegen 17.00 Uhr in der Gerlinger Straße ab. Als er am nächsten Tag gegen 12.30 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass Unbekannte die Scheibe auf der Beifahrertür seines verschlossenen Autos aufgehebelt hatten, sodass diese zersprang. Offenbar haben die Täter das eingebaute Navigationsgerät herausgerissen und das Bordbuch mitsamt Scheckheft aus dem Handschuhfach erbeutet. Insgesamt entstand ein Schaden von zirka 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell