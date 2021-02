Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Leichtkraftrad übersehen

Ludwigshafen (ots)

Ein 58-jähriger PKW-Fahrer missachte am Donnerstag (25.02.2021) die Vorfahrt eines 16-jährigen Leichtkraftradfahrer. Der PKW-Fahrer war gegen 15.10 Uhr im Bereich der Maudacher Straße unterwegs, als er den von rechts kommenden 16-Jährigen übersah. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 16-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 4500 Euro. Während der Bergung des Fahrzeugs musste die Maudacher Straße in Richtung Innenstadt kurzfristig gesperrt werden.

