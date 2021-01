Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Halbes Stadtgebiet mit Hydrauliköl kontaminiert - Viel Arbeit für Feuerwehr und Reinigungsfirma

Herdecke (ots)

Eine Ölspur wurde am Sonntag um 14:45 Uhr aus der Buchenstraße gemeldet. Bei Eintreffen wurde festgestellt, dass es sich um ein größeres Schadensausmaß handelte. Der komplette obere Herrentisch war betroffen.

Parallel wurde auch eine Ölspur aus dem Ortsteil Nacken (Dahlienweg, Nelkenweg, Ringstraße) gemeldet. Währenddessen ging dann noch ein dritter Einsatz ein: In der Straße Ender Mark war ein Baum umgestürzt. Daraufhin wurde die Alarmstufe der Feuerwehr erhöht.

Der Baum wurde kurzerhand entfernt. Dabei wurde auch festgestellt, dass auch der Ortsteil Ahlenberg erheblich mit Öl kontaminiert war. Mehrere Bürger meldeten weiterhin die bestehende Ölspur im Stadtgebiet.

Der Einsatzleiter bildete drei Einsatzabschnitte und koordinierte gemeinsam mit dem Lagedienstführer der Einsatzzentrale die Maßnahmen im Stadtgebiet. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge waren im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Die Feuerwehr konnte das Eindringen des Öls in die Kanalisation verhindern. An den Kanaleinläufen wurde Bindemittel aufgebracht. Es wurden Warnschilder aufgestellt. Die Einsatzleitung stand in Kontakt mit dem Ordnungsamt und der Unteren Wasserbehörde.

Zur Beseitigung der Ölspur wurde eine private Entsorgungsfirma mit Spezialreinigungsfahrzeugen angefordert. Diese reinigten bis in den späten Abend die kontaminierten Straßen. Straßenglätte und Schnee machte diesen Reinigungsvorgang nicht einfach.

Auch die Suche nach dem Verursacher lief parallel. Hier fand eine Abstimmung mit der Polizei statt. Es wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt eines Streufahrzeuges für die Ölspur verantwortlich war. Es handelte sich um Hydrauliköl.

"Das Öl vermengte sich mit dem tauenden Schnee und war auch deshalb so stark sichtbar", so der Einsatzleiter. Ein erweiterter Hilfeleistungszug war am Sonntagnachmittag im Einsatz. Der Feuerwehreinsatz konnte um 17:30 Uhr beendet werden. Die Reinigungsfirma beendete um 23 Uhr die Arbeit.

Auch am Montag rückte der Tagesdienst der Feuerwehr zu zwei Ölspuren im Bereich Wienbergweg und Blumenweg aus. Auch hier wurde das Eindringen in die Kanalisation verhindert.

Bild: Florian Schönefuß, Feuerwehr.

