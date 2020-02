Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Grenzüberschreitende Ermittlungen nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Nach einem Unfall in der Kinzigallee und der Flucht nach Frankreich, befassen sich nun die Kehler Polizeibeamten und ihre französischen Kollegen mit dem mutmaßlichen Verursacher. Gegen 4:45 Uhr war der Fahrer des Mercedes in der Kinzigallee, in Richtung Westen fahrend, im Bereich einer Überquerungshilfe Höhe der Einmündung Pfarrgasse, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und setzte seine Fahrt in Richtung Frankreich fort. Dort konnte das Unfallfahrzeug, direkt nach der Grenze, auf der Fahrbahn festgestellt werden. Zwei Personen gingen dabei in Richtung Straßburg-Neuhof zu Fuß flüchtig und konnten jedoch durch die örtliche Police aufgegriffen werden. Die Unfallermittlungen werden nun, mit Unterstützung durch das Gemeinsame Zentrum für Polizei- und Zollzusammenarbeit, in Kehl weitergeführt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell