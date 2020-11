Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Auf Kipp stehendes Fenster hilft Einbrechern

HattingenHattingen (ots)

Am 17.11. in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter mit Hilfe eines auf Kipp stehenden Fensters in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und verließen das Haus in unbekannte Richtung.

