Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit falscher Identitätskarte ausgewiesen - 30-Jährigen festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (15.03.2021) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit einer gefälschten Identitätskarte ausgewiesen zu haben und sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen, der sich als Beifahrer in einem Opel Vectra befand, gegen 17.45 Uhr in der Mauserstraße. Während sich zwei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 45 Jahren mit echten rumänischen Papieren auswiesen, stellten die Beamten bei der ebenfalls rumänischen Identitätskarte des 30-Jährigen fest, dass es sich offenbar um eine Totalfälschung handelt und nahmen ihn daraufhin fest. Der moldauische Tatverdächtige soll im Laufe des Dienstags (16.03.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt werden.

