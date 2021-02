Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizeirat Ronny Steffenhagen ist der neue Leiter des Polizeihauptreviers Schwerin

Schwerin (ots)

Schwerin - Zum 1. März 2021 übernimmt Polizeirat Ronny Steffenhagen den Staffelstab für die Leitung des Polizeihauptreviers Schwerin von Kriminalrat Mattes Pienkoß, der dieses Revier seit Oktober 2018 erfolgreich führte und ins Ministerium für Inneres und Europa wechselt.

Der 39-jährige Steffenhagen ist Rostocker und ein Mann des Einsatzes. Nach seinem Abitur ging Ronny Steffenhagen an die Fachhochschule Güstrow und absolvierte dort ein dreijähriges Studium. Nach seiner Ernennung zum Polizeikommissar fand er im Polizeirevier Grimmen seine dienstliche Verwendung. Hier sammelte der junge Kommissar seine ersten Erfahrungen im Streifendienst.

Nach einem Jahr kam dann der Wechsel in eine geschlossene Diensteinheit. Ronny Steffenhagen wurde Gruppenführer im Einsatzzug besondere Lagen in der damaligen Inspektion Zentrale Dienste Stralsund, ein Jahr später dann in gleicher Verwendung in Rostock.

Sein praktisches Wissen erweiterte der 39-Jährige in den Folgejahren im Führungsbereich der Polizeiinspektion Rostock und als Dienstgruppenleiter in Polizeihauptrevier Reutershagen.

Mit diesen Grundlagen absolvierte er dann im Oktober 2016 den Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.

Anschließend wurde Ronny Steffenhagen die Aufgabe als Polizeiführer vom Dienst in der Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock übertragen.

"Die Leitung eines Hauptreviers - noch dazu in der Landeshauptstadt - sehe ich als große Herausforderung an, der ich mit viel Freude aber auch Respekt begegne.

Als besondere Herausforderungen dieses Jahres sehe ich unter anderem die polizeilichen Einsätze anlässlich der anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen, die fortdauernde Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf den Dienstbetrieb aber auch das Einsatzgeschehen an.", so Polizeirat Steffenhagen.

Als Hauptrevierleiter übernimmt Herr Steffenhagen insbesondere die Dienst- und Fachaufsicht für ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Bewältigung besonderer Einsatzlagen sowie die Verantwortung der Aufgaben im Rahmen des Streifendienstes.

