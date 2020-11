Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines leerstehenden Hauses

UslarUslar (ots)

USLAR-DELLIEHAUSEN (js) Am 12.11.20, gegen 02.00 Uhr, meldete ein Nachbar in der Straße "An der Schule" in Delliehausen den Brand eines leerstehenden und in Renovierung befindlichen Einfamilienhauses. Zuvor hatte sein Hund angeschlagen und sich nicht beruhigen lassen, so dass der Hundehalter auf das Feuer aufmerksam wurde. Die Feuerwehren aus Uslar und den Bollertdörfern waren im Einsatz und bekämpften den Brand, der aus bisher unbekannter Ursache entstanden war. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell