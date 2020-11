Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Abkommen von Fahrbahn

UslarUslar (ots)

K446 (js) Am 11.11.20, gegen 13.00 Uhr, befuhr eine 18-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil mit ihrem Fahrzeug die K 446 aus Richtung Vahle kommend in Richtung Dinkelhausen. Dabei geriet der PKW von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und mit dem Krankenwagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren. Die Schadenshöhe am PKW ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell