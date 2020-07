Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1029) Bei Kontrolle Drogen aufgefunden

Hersbruck (ots)

Im Rahmen einer Polizeikontrolle wurde bei einem 39-Jährigen eine erhebliche Menge Amfetamin aufgefunden.

Am Sonntag (26.07.2020) wurde der 39-Jährige am Happurger S-Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen, da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Bei einer Durchsuchung seines mitgeführten Stoffbeutels fanden die Beamten eine größere Menge einer in Folie verpackten weißen Masse und stellten diese sicher. Nach einem Schnelltest bei der Hersbrucker Polizeiinspektion bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um mehrere hundert Gramm Amfetamin handelt.

Gegen den 39-jährigen Tatverdächtigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rainer Seebauer/n

