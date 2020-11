Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Schweinen

UslarUslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 10.11.20, 14.15 Uhr, und dem 11.11.20, 09.15 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Stall in Uslar, Am Kalksandsteinwerk, und entwendeten daraus vier Schweine im Wert von ca. 1000 EUR. Über die näheren Umstände können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

