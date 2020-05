Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Unbekannter beschädigt Pkw auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Pkw beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 26.05.2020, in Zell im Wiesental.

Der Vorfall ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen 8.40 Uhr und 9.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Teichstraße. An dem silbernen Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 bis 2.000 Euro. Aufgrund der starken Beschädigung könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Kleinlaster gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07622 66698-0 zu melden.

