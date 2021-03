Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Diebe vorläufig festgenommen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (15.03.2021) drei junge Männer im Alter von 20, 21 und 22 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Gegenstände aus geparkten Autos gestohlen zu haben. Anwohner beobachteten die Tatverdächtigen, wie sie gegen 01.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße zwei offenbar unverschlossene Autos durchsuchten und anschließend mit einem Mercedes davonfuhren. Alarmierte Polizeibeamte entdeckten den Mercedes kurz darauf in der Anzengruberstraße und nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest. Im Fahrzeug, das dem 22-Jährigen gehört, entdeckten die Beamten eine Sonnenbrille im Wert von mehreren Hundert Euro, die das Trio offenbar zuvor aus einem der Fahrzeuge gestohlen hatte, sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die Beamten setzten die drei mutmaßlichen Diebe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

