Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf und einer Stadtbahn sind am Dienstagnachmittag (16.03.2021) zwei Fahrgäste der Stadtbahn im Alter von 50 und 58 Jahren verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Frau war mit ihrem VW gegen 13.45 Uhr in der Waiblinger Straße Richtung Fellbach unterwegs. An der Taubenheimstraße wolle sie, ersten Ermittlungen zufolge, verbotswidrig nach links abbiegen. Dabei übersah sie die Stadtbahn der Linie U13, die in gleicher Richtung unterwegs war. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, der Stadtbahnverkehr war unterbrochen.

