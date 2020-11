Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zigarettenautomat in der Nacht aufgeflext; Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Unbekannter tritt mehrere Autospiegel ab

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Marbach am Neckar: Zigarettenautomat in der Nacht aufgeflext

Zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 06:00 Uhr flexte ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten an der Ecke Wiesbadener Platz und Stuttgarter Straße in Marbach am Neckar auf und stahl die Geldkassette und alle Zigarettenschachteln. Der Automat war massiv gesichert und gut einsehbar. Aufgrund der Spurenlage muss schweres Werkzeug zum Einsatz gekommen sein. Zeugen können sich unter Tel. 07144 900 0 an das Polizeirevier Marbach am Neckar wenden.

Steinheim an der Murr - Kleinbottwar: Unbekannter tritt mehrere Autospiegel ab

Etwa 1.200 Euro geschätzte Schadenssumme und drei beschädigte Fahrzeuge ist die Bilanz des Verhaltens eines bislang unbekannten Täters, der zwischen Samstag 22:00 Uhr und Sonntag 09:40 Uhr in der Weinbergstraße in Kleinbottwar gegen mehrere Außenspiegel getreten hatte. Das Polizeirevier Marbach am Neckar ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell