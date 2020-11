Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen zu Ladendiebstahl in der Seestraße, Pedelec-Diebstahl am Reithausplatz und Einbruch in der Schenkendorfstraße

Ludwigsburg

Ludwigsburg: 60-Jährige verfolgt Ladendieb in der Innenstadt - Weitere Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am Freitag gegen 14:30 Uhr mehrere Bekleidungsstücke in einem Ladengeschäft in der Seestraße in Ludwigsburg an sich nahm und nicht bezahlte, löste der Diebstahlsensor im Eingangsbereich aus, als er das Geschäft verlassen wollte. Der Unbekannte flüchtete mit der Beute auf die Seestraße und anschließend weiter in Richtung des Arsenalplatzes. Einer 60-jährigen Zeugin gelang es noch den Mann bis zum Parkplatzbereich zu verfolgen. Danach verlor sie ihn aus den Augen.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur, mit kurzen hellen Haaren und hellen Augen beschrieben. Er soll mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und schwarzer Mund-Nasen-Bedeckung bekleidet gewesen sein. Der Mann führte wohl auch eine schwarze Sporttasche mit sich.

Der Wert des Diebesguts ist bislang noch nicht beziffert worden. Unter Tel. 07141 18 5353 nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg Zeugenhinweise entgegen.

Ludwigsburg: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter zerschnitt am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 19:40 Uhr das Stahlschloss eines am Reithausplatz in Ludwigsburg abgestellten Pedelecs. Das gestohlene Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Pro, war schwarz und hatte einen Wert von etwa 2.500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07141 18 5353 an das Polizeirevier Ludwigsburg wenden.

Ludwigsburg: Zeugen zu Einbruch gesucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt wegen einem Einbruch in der Schenkendorfstraße in Ludwigsburg, der zwischen Freitag 17:30 Uhr und Samstag 18:00 Uhr geschehen sein muss. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in diesem Zeitraum Zugang zu einer Doppelhaushälfte und durchsuchte die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, stand bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise können unter Tel. 07141 18 5353 dem Polizeirevier Ludwigsburg mitgeteilt werden.

