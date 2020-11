Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Corona-Party endet für Gast in der Gewahrsamseinrichtung; Sindelfingen-Darmsheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Böblingen: Corona-Party endet für Gast in der Gewahrsamseinrichtung

In der Nacht zum Sonntag gegen 00:10 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Böblingen zu einer angeblichen Corona-Party in eine Wohnung in der Hüttentalstraße in Böblingen gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich mehr als 15 Personen in der einer dortigen Wohnung aufhielten, um angeblich einen Geburtstag zu feiern. Im Rahmen der Identitätsfeststellungen fanden die Polizisten bei einem 26-Jährigen Gast mehrere Verpackungseinheiten Marihuana, die er vermutlich während der Party an die anwesenden Gäste verkaufen wollte. Ein 32-Jähriger Gast der Party verweigerte außerdem die vollständige Angabe seiner Personalien, beleidigte die Beamten und leistete überdies massiven Widerstand. Er musste letztlich mit einer Handschließe gefesselt und in Gewahrsam genommen werden in eine Gewahrsamszelle verbracht werden musste. Die anwesenden Gäste müssen nun allesamt mit Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen. Der 32-Jährige muss sich zudem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Sindelfingen-Darmsheim: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

In der Zeit von Freitag, 15:30 Uhr, bis Samstag, 14:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Stichstraße in Darmsheim geparkten BMW. Er verursachte einen Sachschaden von etwa 1500 Euro und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 6970 zu melden.

