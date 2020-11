Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Wohnhaus; Leonberg: Unfallflüchtiger beschädigt gleich zwei Fahrzeuge; Aidlingen: Unbekannte beschädigen Bushaltestelle

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Leonberg: Einbruch in Wohnhaus

Am Samstag, etwa im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Hainbuchenweg in Leonberg. Die Täter hebelten vermutlich mit einem Werkzeug die Haustür auf und durchsuchten in der Folge mehrere Zimmer. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Möglicherweise wurden die Täter während der Tatbegehung gestört, sodass sie das Haus durch ein Wohnzimmerfenster verließen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 6050 in Verbindung zu setzen.

Leonberg: Unfallflüchtiger beschädigt gleich zwei Fahrzeuge

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich in der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 08:45 Uhr, zwei am Fahrbahnrand der Glemseckstraße in Leonberg geparkte Fahrzeuge. Sowohl an dem Peugeot, als auch an dem Opel entstand ein Sachschaden von jeweils 1500 Euro. Ohne den entstandenen Schaden zu melden, verließ der unbekannte Fahrzeuglenker die Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 6050 zu melden.

Aidlingen: Unbekannte beschädigen Bushaltestelle

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Samstag die Bushaltestelle "Mutterhaus" in Aidlingen an der K1066. Die Täter bewarfen die Scheiben des Wartehäuschens mit Steinen, sodass das Glas vollständig herausbrach. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 6970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell