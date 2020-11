Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Roller gestohlen; Asperg: Streit führt zu Polizeieinsatz; Kornwestheim: Roller gestohlen, Einbruch in Erdgeschosswohnung, Kompost in Brand geraten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Neckarrems: Roller gestohlen

Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, die zwischen Samstag 20.00 Uhr und Sonntag 21.30 Uhr einen Diebstahl in der Marbacher Straße in Neckarrems beobachtet haben. Ein noch unbekannter Täter stahl einen weißen Roller der Marke Gilera, mutmaßlich indem er das Fahrzeug kurzschloss. Der Wert des Rollers dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Asperg: Streit führt zu Polizeieinsatz

Am Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr, kam es vor einem Wohnhaus in der Achalmstraße in Asperg zu einem Streit zwischen zwei 17- und 18-Jährigen. Vermutlich war eine private Angelegenheit ursächlich. Der 18 Jahre alte Mann, der von mehreren Bekannten begleitet wurde, soll den ein Jahr jüngeren Kontrahenten im Zuge der Auseinandersetzung geschlagen haben, worauf dieser sich zur Wehr setzte und zurückschlug. Schließlich trennten zwei 47 und 20 Jahre alte Männer, die auf den Tumult aufmerksam geworden waren, die beiden Streitenden. Der 20-Jährige rang den 18 Jahre alten Tatverdächtigen zu Boden. Währenddessen wurde die Polizei alarmiert. Beamte des Polizeireviers Kornwestheim erteilten dem 18-Jährigen, der vermutlich auch noch beleidigend geworden war, einen Platzverweis. Die Ermittlungen dauern an.

Kornwestheim: Roller gestohlen

Am Sonntag entwendete ein noch unbekannter Täter zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr in der Eberstraße in Kornwestheim einen Roller. Das Fahrzeug stand im Vorgarten eines Wohnhauses und war mittels des Lenkradschlosses gesichert. Dieses überwand der Täter vermutlich und stahl das violette Zweirad der Marke Kymco. Der Wert des Rollers dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Kornwestheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Ein bislang unbekannter Einbrecher trieb zwischen Samstag 17.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr in der Traifelbergstraße in Kornwestheim sein Unwesen. Der Täter begab sich auf die Terrasse einer Erdgeschosswohnung und hebelte die Terrassentür auf. Er durchsuchte dann verschiedene Räume und auch das Mobiliar. Hierbei fiel ihm vermutlich Schmuck in noch unbekanntem Wert in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Kornwestheim: Kompost in Brand geraten

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei von einem Zeugen alarmiert, der in der Holzgrundstraße in Kornwestheim auf einem Gartengrundstück ein Feuer entdeckt hatte. Gegen 01.35 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten aus und löschte den brennenden Komposthaufen. Die Flammen hatten bereits die Holzverschalung sowie benachbartes Buschwerk in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Bislang konnte die Brandursache nicht ermittelt werden.

