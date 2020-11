Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Streitigkeit zwischen drei Autofahrern

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Nissan Fahrer mit zwei weiteren Mitfahrern die Landesstraße 1107 von Botenheim in Richtung Bönnigheim. Ein zuvor bereits dicht auffahrender Alfa-Romeo überholte den Nissan im Kurvenbereich und scherte im Anschluss so dicht wieder ein, dass der 21-Jährige stark abbremsen und nach rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Am Ortseingang Bönnigheim fuhr ein Daimler-Benz Sprinter dem Nissan ebenfalls dicht auf und überholte diesen. Im weiteren Verlauf standen sowohl der Alfa-Romeo als auch der Sprinter in der Bismarckstraße zum Linksabbiegen in Richtung Kirchheim am Neckar. Als der 21-Jährige an den beiden Fahrzeugen vorbeifahren wollte, scherte der Alfa-Romeo nach rechts aus und verhinderte so die Weiterfahrt des Nissan. In der Folge kam es zum Streit zwischen den drei Autofahrern in dessen Verlauf der Alfa-Romeo Fahrer rückwärts auf den 21-Jährigen zufuhr, als dieser ein Foto machen wollte. Anschließend fuhren sowohl der Alfa-Romeo als auch der Sprinter in Richtung Kirchheim am Neckar davon. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 4050, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell