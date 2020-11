Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim, Ludwigsburg und Kornwestheim: Pkw-Diebstahl und Einbrüche

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Pleidelsheim: BMW entwendet

Im Hirschbrunnenweg wurde im Zeitraum vom Freitag, 17:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, ein weißer BMW X1 Sdrive im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Das Auto war auf einem Privatparkplatz abgestellt. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen oder Verbleib des Autos, an welchem die Kennzeichen LB-HF 4000 angebracht waren, machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach unter der Telefonnummer 07144/9000 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Wohnungseinbruch

Am Samstag, zwischen 15:30 Uhr und 18:05 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln der Balkontüre in eine im Hochparterre gelegene Wohnung in der Justinus-Kerner-Straße. Aus der Wohnung wurden Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353.

Kornwestheim: Wohnungseinbruch

Am Samstag, zwischen 15:20 Uhr und 19:30 Uhr, hebelte unbekannter Täter die Balkontüre einer im Hochparterre gelegenen Wohnung in der Teckstraße auf. Aus der Wohnung entwendeten die Täter Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154/1313-0.

