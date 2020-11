Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl von Fahrrad

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf dem Marktplatz in Ludwigsburg ein anthrazitfarbenes E-Mountainbike entwendet. Das Fahrrad war durch ein Schloss an einem Geländer gesichert, welches durch unbekannte Täterschaft beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell