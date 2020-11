Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Mülleimer in Brand gesetzt; Ditzingen-Schöckingen: Einbruch in Waldhütte; Hemmingen: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ditzingen: Mülleimer in Brand gesetzt

Am Sonntag gegen 17:05 Uhr wurde vermutlich mittels Feuerwerkskörpern, hinter einem Schulzentrum in der Gröninger Straße in Ditzingen, ein Mülleimer in Brand gesetzt. Ein möglicher Tatverdacht richtet sich gegen zwei männliche Jugendliche im Alter von 14 sowie 16 Jahren, die sich zur besagten Zeit am Tatort aufgehalten hatten und weggerannt sind. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge den Vorfall bemerkt hatte, alarmierte er Polizei und die Feuerwehr. Letztendlich wurden die beiden Tatverdächtigen im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld festgestellt. Inwiefern die angetroffenen Jugendlichen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Aufgrund des feuchten Mülleimerinhalts konnte sich das Feuer nicht voll entfachen. Schlussendlich kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz war, um den glimmenden Mülleimer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es ist mutmaßlich auch kein Sachschaden entstanden.

Ditzingen-Schöckingen: Einbruch in Waldhütte

Zwischen Freitag 17:00 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr hatte es ein bislang unbekannter Täter auf die "Schöckinger Waldhütte" abgesehen. Um in die Hütte zu gelangen, hebelte der Unbekannte zunächst einen Fensterladen auf und anschließend das dahinter befindliche Fenster. Als er sich im Inneren befand, versuchte er zwei Schränke aufzubrechen. Da dies misslang, suchte der Einbrecher augenscheinlich ohne Diebesgut das Weite. Er hinterließ allerdings einen Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Hemmingen: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Vermutlich ein und der derselbe bislang unbekannte Täter trieb zwischen Samstag 02:00 Uhr und Sonntag 15:00 Uhr in Hemmingen sein Unwesen. In der Schubartstraße machte sich der Unbekannte an zwei und in der Bahnhofstraße an drei abgestellten Pkw zu schaffen. Hierbei handelt es sich um drei VW, einen Opel und einen Mercedes. An den Fahrzeugen schlug der Unbekannte jeweils ein Fenster ein und suchte dann im Inneren nach Wertvollem. Während aus drei der insgesamt fünf Autos nichts entwendet wurde, ließ der Dieb aus zwei Fahrzeugen ein Tuch, Kleingeld und ein Parkticket mitgehen. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150 2092-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell