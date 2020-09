Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Einbruch in Wohnhaus

Heede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag und Dienstag in ein Einfamilienhaus an der Straße Kleines Feld in Heede eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Schmuck. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell