Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Presseeinladung zur Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2019

Nordhorn (ots)

Am Montag, 28. September, wird in der feuerwehrtechnischen Zentrale in Nordhorn die Verkehrsunfallstatistik für die Grafschaft Bentheim vorgestellt. Polizeioberrätin Dr. Hannah Timmer, Leiterin des PK Nordhorn, wird die Zahlen gemeinsam mit Vertretern des Landkreises Grafschaft Bentheim in einem Pressegespräch erläutern. Interessierte Pressevertreter werden gebeten, sich zu 14.00 Uhr an der Wietmarscher Straße 29, 48531 Nordhorn, einzufinden. Über Ihr Erscheinen und eine damit einhergehende Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

