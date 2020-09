Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hochwertiges E-Bike entwendet

Lingen (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike von einem Firmengelände an der Stephanstraße in Lingen. Als der Mann mit dem Fahrrad auf der Windthorststraße in Richtung Stephanstraße unterwegs war, wurde der automatische Alarm des Rades ausgelöst. Daraufhin stellte er das E-Bike an eine Hecke und flüchtete. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete die Situation und alarmierte die Polizei. Der Täter trug eine schwarze, weite Hose sowie eine Jacke. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

