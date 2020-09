Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Flasche vor Fahrzeug geworfen

Neuenhaus (ots)

Montagabend kam es im Bereich der Dinkelbrücke in Neuenhaus zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 44-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Transporter auf der Weidenstraße ortsauswärts unterwegs. In Höhe der Brücke warfen drei Jugendliche eine Glasflasche vor sein Fahrzeug und flüchteten in Richtung "Tummelhook". Ein Schaden entstand nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 zu melden.

