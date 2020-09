Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Feuer im Feldhäcksler

Nordhorn (ots)

Am späten Montagnachmittag kam es zu einem Brand an der Straße Oortlöödiek in Nordhorn. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brach gegen 16.30 Uhr ein Feuer in einem Feldhäcksler aus. Dieser wurde bei dem Brand komplett zerstört. Die Feuerwehren aus Brandlecht und Nordhorn waren mit circa 30 Kräften vor Ort. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell