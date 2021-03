Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater mutmaßlicher Einbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein Unbekannter ist am Dienstagmorgen (16.03.2021) beim Einbruch in ein Haus an der Möglinger Straße auf frischer Tat ertappt worden und hat sich anschließend gegen das Festhalten durch den 37 Jahre alten Hausbewohner gewehrt. Der 37-Jährige hörte kurz vor 06.00 Uhr Geräusche vom Dachboden des Hauses und traf dort den Unbekannten an. Beim Versuch, den Einbrecher festzuhalten, kam es zu einem Gerangel, bei dem der 37-Jährige leichte Verletzungen davontrug. Der Eindringling flüchtete daraufhin. Ersten Ermittlungen zufolge drückte der Täter eine Terrassentür auf, ging auf den Dachboden und durchsuchte dort ein Büro. Er erbeutete eine Plastiktüte mit Dollarnoten und Schweizer Franken im Wert von rund 50 Euro. Während der 37-Jährige mit der Polizei telefonierte, kam der Unbekannte zurück und versuchte offenbar die Situation zu erklären. Nachdem die Polizei eintraf, flüchtete er in Richtung Münchinger Straße. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Der mutmaßliche Einbrecher soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 185 Zentimeter groß sein. Er war kräftig gebaut, hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Fleece-Jacke sowie eine schwarze Hose. Aus seinen Taschen sollen verschiedene Kabel und Geldscheine herausgeschaut haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell