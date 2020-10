Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Rohrbach: Einbruch in Einkaufszentrum - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Rohrbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Heidelberger Stadtteil Rohrbach zu einem Einbruch in ein Einkaufszentrum der Hertzstraße. Unbekannte Täter haben sich gegen 2 Uhr über eines der Fenster auf dem Gebäudedach Zutritt verschafft, indem sie es einschlugen und in die Passage des Einkaufszentrums hinuntersprangen. Im Gebäudeinnern wurde die Glasscheibe eines Juweliergeschäfts zerstört und anschließend Schmuckstücke entwendet. Wie die Täter geflüchtet sind und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/34180 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd in Verbindung zu setzen.

