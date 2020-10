Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201029 - 1111 Frankfurt-Innenstadt: Mutmaßlicher Fahrradhehler auf dem Weg nach Rumänien festgenommen

FrankfurtFrankfurt (ots)

(wie) Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr erreichte ein Zeugenhinweis die Polizei, dass ein Ford Transit mit rumänischen Kennzeichen und Anhänger, auf dem mutmaßlich gestohlenen Fahrrädern geladen waren, in der Innenstadt unterwegs sei.

Eine aufmerksame Polizeistreife konnte das Fahrzeug während der Fahndung in der Seilerstraße antreffen und es kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass tatsächlich drei Fahrräder auf dem Anhänger geladen waren. Eines von diesen Fahrrädern war erst vor wenigen Tagen in Wiesbaden als gestohlen gemeldet worden. Der Fahrer des Gespanns, ein 32-jähriger rumänischer Staatsbürger, konnte für die beiden anderen Räder keinen Eigentumsnachweis erbringen. Der Mann gab an, dass er auf dem Weg nach Rumänien war. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest und stellte die Fahrräder sicher.

Gegen den mutmaßlichen Fahrradschlepper läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und der Hehlerei. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell