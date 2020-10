Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201029 - 1109 Bundesautobahnen 3, 5 und 661: Suche nach weiteren Geschädigten

FrankfurtFrankfurt (ots)

(fue) Wie den Medien bereits bekannt, kam es am Morgen des 26. Oktober 2020, ab ca. 07.00 Uhr, im Rhein-Main-Gebiet zu drei Abseilaktionen von Autobahnbrücken der Bundesautobahnen 3, 5 und 661. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die bei der sich anschließenden Verkehrssituation in Unfälle verwickelt oder zu starken Brems- und/oder Ausweichmanövern gezwungen wurden. Geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich über die Onlinewache der Polizei Hessen (www.polizei.hessen.de) zu melden.

