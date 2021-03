Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Stein auf Autos geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (16.03.2021) mutmaßlich vom Lodzer Steg aus einen Stein in den fließenden Verkehr unterhalb geworfen. Ein 24 Jahre alter Mann stand mit seinem Mercedes gegen 18.30 Uhr bei rotem Lichtzeichen an einer Ampel auf der Nordbahnhofstraße mit Fahrtrichtung Pragstraße, als er einen lauten Knall an seinem Fahrzeug vernahm. Beim Aussteigen machte ihn ein Passant auf einen faustgroßen Stein aufmerksam, der neben seinem Fahrzeug lag, offenbar kurz oberhalb der Heckscheibe des Mercedes einschlug und vermutlich von oben geworfen wurde. Der Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

