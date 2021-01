Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

PI Grünstadt (ots)

Am Samstag, 23.01.2021 um 10:45 Uhr wurde der Fahrer eines Ford Transit in der Industriestraße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, wurde dem Mann ein Atemalkoholtest angeboten. Der Test ergab einen Wert um die 0,55 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf der Dienststelle wurde ein weiterer Test durchgeführt. Auch dieser verlief zu Ungunsten des Mannes, gegen den ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell