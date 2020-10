Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bleichenviertel - Schläge nach Hinweis auf Maskenpflicht

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Maskenpflicht

Montag, 12.10.2020, 13:19 Uhr

Die Fahrt im Linienbus endet für einen 54-jährigen Wiesbadener am Montagmittag mit leichten Verletzungen. Gegen 13:15 Uhr befindet sich ein 35-Jähriger Mann im Bus der Linie 6, ohne einen gesetzlich vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz zu tragen. Ein unbekannter älterer Fahrgast bittet den 35-Jährigen höflich einen Mund-Nasenschutz aufzusetzen. Hierauf reagiert der 35-Jährige äußerst aggressiv, laut und unflätig gegenüber dem älteren Herrn. Der 35-Jährige ist so aggressiv, dass ein 54-Jähriger Fahrgast dazwischen gehen muss, um schlimmeres zu verhindern. Versuche des 54-Jährigen den jungen Mann zu beruhigen schlagen allerdings fehl. Nachdem der 35-Jährige und der 54-Jährige den Bus an der Haltestelle in der Großen Bleiche verlassen, schlägt der 35-Jährige mehrfach mit geballten Fäusten auf den Wiesbadener ein. Dieser kann die Schläge teilweise abwehren, wird aber trotzdem leicht verletzt. Auch während der Anwesenheit der alarmierten Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers, verhält sich der 35-Jährige unflätig. Es stellt sich heraus, dass er bereits polizeilich bekannt ist. Der junge Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und des nicht Tragens einer Mund-Nasenbedeckung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell