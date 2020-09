Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Malberg- Brand an einem Fahrzeug

Malberg (ots)

Am 13.09.2020, gegen 21:25 Uhr kam es zu einem Brand an einem Pkw in Malberg. Die Fahrerin bemerkte nach dem Abstellen ihres Fahrzeuges eine Rauchentwicklung im Motorraum. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand schnell ablöschen. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

