Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim und Weisenheim am Berg) - Zwei Verkehrsunfälle mit Flucht

Gönnheim / Weisenheim am Berg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 21.01.2021, 16:00 Uhr, bis Freitag, 22.01.2021, 06:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gönnheim, in der Bahnhofstraße, im Vorbeifahren einen geparkten Pkw Kia Picanto. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Zu einem weiteren Unfall kam es in der Zeit von Donnerstag, 21.01.2021, 22:00 Uhr, bis Freitag, 22.01.2021, 06:24 Uhr. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Weisenheim am Berg, im Dackenheimer Weg, einen Gartenzaun und ein Verkehrszeichen. Hierbei entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Frank Berkenbusch, Dienstgruppenleiter



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



