Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gemarkung Deidesheim) Schutzplanke beschädigt und geflüchtet

Deidesheim (ots)

Bei der Polizeiinspektion Haßloch wurde nachträglich eine Unfallflucht in der Gemarkung Deidesheim gemeldet. Demnach befuhr am Mittwoch, 20.01.2021, gegen 10:00 Uhr, das Verursacherfahrzeug (eventuell LKW) die B 271 in Richtung Bad Dürkheim. Der/die Fahrzeugführer(in) kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Schutzplanke. Anschließend fuhr er/sie unerlaubt weiter. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1500,-Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



