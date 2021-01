Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Waghäusel - Herabfallendes Gerüst fällt auf Firmeninhaber

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde der Inhaber einer Gerüstbaufirma in Kirrlach bei Arbeiten auf dem Firmengelände schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Der 66-jährige Mann führte Arbeiten an einem Gerüst aus, das aufgrund einer Fehlbelastung ins Rutschen geriet und Teile fielen auf den Geschädigte. Er wurde im Bereich des Rückens getroffen, konnte aber noch selbständig den Rettungsdienst verständigen.

Aufgrund des unklaren Verletzungsmusters wurde der 66-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

