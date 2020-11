Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Stühlinger: Unbekannte Täter bedrohen 13-Jährigen und entwenden hochwertige Turnschuhe - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter sollen am 18.11.2020 gegen 16 Uhr in einer Gasse in der Klarastraße im Stadtteil Stühlinger in Freiburg einen 13-Jährigen unter Androhung von Gewalt gezwungen haben, seine Turnschuhe auszuziehen und auszuhändigen. Anschließend flüchtete die Jugendgruppe, die aus fünf bis sechs Personen bestand, mit den erbeuteten Schuhen in Richtung Dreisam.

Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: Männlich, circa 15-16 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, sehr dunkelhäutig, braune Augen, kurze, schwarze Haare, seitlich abrasiert. Er trug einen schwarzen Jogginganzug ohne Kapuze, möglicherweise von Nike und sprach deutsch ohne Akzent. Auffällig war eine markante Zahnlücke zwischen den oberen Schneidezähnen.

Tatverdächtiger 2: Männlich, circa 16-18 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß, sportliche Statur mit ausgeprägter Brustmuskulatur, Oberlippenbart, oben lockige, braune Haare, seitlich kurz rasiert, Augenbraue gezupft, die Linke mit Strich einrasiert, braune Augen und leicht gebräunten Teint. Er trug eine Jogginghose von Nike, einen grauen oder weißen Pullover und eine schwarze Weste. Er sprach deutsch ohne Akzent.

Ein auffällig gekleideter Begleiter aus der Gruppe der Tatverdächtigen wird wie folgt beschrieben: 16-18 Jahre alt, männlich, dunkler Teint, 1,90 Meter groß, lockiges Haar mit blondierten Spitzen, komplett lilafarben bekleidet, sprach deutsch.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

