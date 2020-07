Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach) Traktor-Fahrer übersieht wartenden Pkw (22.07.2020)

Allensbach, Lkrs. KN (ots)

Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.15 Uhr an der Einmündung Prof.-Maier-Leibnitz-Straße / Katlbrunner Straße ereignet hat. Ein von der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße kommender 54-jähriger Traktor-Fahrer musste nach eigenen Angaben kurz vor der Einmündung aufgrund eines Wendemanövers eines Sattelzuges warten. Um dem Sattelzug Platz zu machen, setzte er mit seinem Traktor zurück und stieß hierbei gegen die Front des Mercedes eines hinter dem Traktor wartenden 82-jährigen Mannes. Die beiden Koppelhaken des Traktors beschädigten die Front des Pkw derart, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste.

