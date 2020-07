Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Farbschmiererei (21.07./22.07.2020)

Konstanz-Peterhausen (ots)

Ein unbekannter Täter besprühte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Holzfassade am Gebäudes des Rudervereins Neptun in der Spanierstraße mit roter Farbe. Bereits in der Woche zuvor war die Rückseite des Gebäudes mit roter Farbe beschmiert worden. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

