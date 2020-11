Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Bürogebäude - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19./20.11.2020, drangen bislang Unbekannte in ein Bürogebäude in der Feldbergstraße ein. Hierzu wurde ein Fenster aufgebrochen und die Büros anschließend durchsucht. Es wurde Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell