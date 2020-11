Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Ladendieb flüchtet - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Am Donnerstag, 19.11.2020, gegen 14.50 Uhr, stahl ein bislang unbekannter Mann aus einem Modegeschäft in der Kaiserstraße eine Jacke. Da die Diebstahlssicherung an der Tür auslöste, wurde der flüchtende Mann durch Angestellte bis zum Rheinuferweg verfolgt, wo er letztlich die Jacke fallen ließ und unerkannt entkam. Der Mann soll etwa 18 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er soll braune, hochgekämmte Haare gehabt, ein hellgraues Langarmshirt sowie eine schwarze Jogginghose und einen Mundschutz getragen haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche weitere Hinweise zu dem Mann geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell